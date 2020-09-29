Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и призвал соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Глава государства отметил, что сегодня вокруг ситуации с этой болезнью известно намного больше, чем несколько месяцев назад, и врачи уже знают, как строить профилактическую работу. Однако сейчас, по его словам, результат общих усилий по борьбе с распространением вируса зависит от каждого, чтобы не пришлось прибегать "к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений".

"Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", – приводит слова Путина РИА "Новости".

Российский лидер также попросил россиян соблюдать рекомендации врачей для защиты своего здоровья.

По последним данным, за период пандемии в России насчитали 1 159 573 случая коронавируса и 20 385 смертей.