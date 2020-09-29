Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и призвал соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.
Глава государства отметил, что сегодня вокруг ситуации с этой болезнью известно намного больше, чем несколько месяцев назад, и врачи уже знают, как строить профилактическую работу. Однако сейчас, по его словам, результат общих усилий по борьбе с распространением вируса зависит от каждого, чтобы не пришлось прибегать "к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений".
"Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", – приводит слова Путина РИА "Новости".
Российский лидер также попросил россиян соблюдать рекомендации врачей для защиты своего здоровья.
По последним данным, за период пандемии в России насчитали 1 159 573 случая коронавируса и 20 385 смертей.
Комментарии
А зачем их соблюдать если у нас теперь есть такой новое чудо средство от коронавируса?
Увы, не у всех есть бункеры с пропускными шлюзами. Обычные люди живут обычно, соблюдать ограничения, разумеется, необходимо, но не всегда удается.
Владимир Владимирович своими теплыми словами буквально меня спас, подарил мне и другим людям надежду, которую все так ждали. Я в очередной раз почувствовал, что Россией управляет живой, могучий человек!!! Только он о нас всех заботится - не щадит себя. Спасибо ему большое и здоровья на долгие годы!!!
"Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя"
Ага, с таким руководилой расслабишься - совсем останешься без штанов.
"Российский лидер также попросил россиян.."
Он не лидер.
29.09.2020 10:35
- гость -
А кто лидер, гуайдо, тихановская, навальный?Кто?
о.
г. набежало.
месные!
стратеги!
вот они ба!
29.09.2020 10:53
- гость -
Лидеров страны паренек уничтожает, но сам при этом отсиживается в изоляции - согласитесь, что для лидера это не характерно! Себя всем обеспечил, а на население наплевал...
10:45 то-то в Америке тишь и благодать
то-то в Америке тишь и благодать
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Для того и завозятся массово мигранты из "дружественного китая" и "братской средней азии", чтобы у нас тоже стало как в америке с их когда-то массово завезёнными неграми и латинос.
Чтобы не было народа, но осталось бы только население.
Это древний дьявольский принцип: разделяй, стравливай и властвуй.
Лидеров страны паренек уничтожает
Каких лидеров? Какой страны?