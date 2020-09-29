Очевидцы: иномарка протаранила несколько припаркованных авто в центре Барнаула

Фото: instagram.com/barnaul.insta
Поздним вечером 28 сентября водитель Subaru протаранил несколько автомобилей во дворах на улицах Геблера и проспекта Социалистического. Об этом сообщают очевидцы на странице barnaul.insta в Instagram.
По словам местного жителя, первые машины пострадали, когда автомобилист попытался выехать задним ходом.
Когда его действия заметили и попытались задержать, мужчина попытался уехать с места происшествия, но второпях снес еще 3-4 автомобиля и врезался в забор.
Осознав тщетность скрыться на машине, виновник аварии бросил авто и убежал, утверждает барнаулец.
В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что информация о ДТП в ведомство не поступала.
Комментарии
с субары снять номера и сдать на разборку в счёт погашения ремонтов машин...
Раз нет иного способа борьбы с беглецами пора их на инвалидки пересаживать
Субаристы они такие. Субару головного мозга - это уже диагноз. Вот то ли дело тойотафилы, тошнят себе по тихому в потоке. Или вот вольволюбы, про них вообще кто-то слышал?)))))
Может ее угнали?
Алик Может ее угнали?
А отпечатки?