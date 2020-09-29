Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили счет почти в 30 миллионов рублей

Родственники расстрелянных рядовым Рамилем Шамсутдиновым солдат подали гражданские иски о взыскании с него 27,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, пишет "Коммерсантъ".

Один из адвокатов обвиняемого Рамиль Тугушев отметил, что имена тех, кто запросил деньги, станут известны только после вынесения обвинительного заключения.

"Пока в суде не оглашено обвинительное заключение, не могу точно сказать, от кого и какие суммы заявлены. А когда будет итоговое решение, тогда в нем будет отражено – удовлетворен иск или нет", – заявил юрист.

Отмечается, что иск поступил в рамках рассмотрения судом уголовного дела о массовом расстреле в Забайкалье. Предварительное заседание по нему запланировано на 29 сентября.

Массовый расстрел в войсковой части под Читой произошел 25 октября 2019 года. При сдаче караула Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам, в результате которой от его рук погибли восемь человек, двое получили тяжелые травмы. Среди погибших – трое срочников из Алтайского края.