Владелец алтайского завода стал самым богатым человеком России

На первое место среди богатейших людей России поднялся основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием 22,7 млрд долларов.

Как следует из данных Forbes Real Time, рост с момента предыдущего подсчета составил 214 млн долларов.

64-летний Лисин владеет бизнесом в том числе и в Алтайском крае. В его собственности находится заринский завод "Алтай-Кокс".

Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин опустился на второе место – его состояние стало меньше на 43 млн долларов, составив 22,3 млрд долларов.

Замкнул тройку Сулейман Керимов и его семья, которые контролируют финансово-промышленную группу "Нафта Москва". Богатство Керимовых выросло на 118 млн долларов и достигло 21 млрд.

На четвертой строчке расположился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на 99 млн – до 20,9 млрд долларов.

На пятом месте основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и его семья. Их состояние оценили в 19,1 млрд долларов, что выше прошлых показателей на 89 млн.