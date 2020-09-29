Владелец алтайского завода стал самым богатым человеком России

На первое место среди богатейших людей России поднялся основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием 22,7 млрд долларов.
Как следует из данных Forbes Real Time, рост с момента предыдущего подсчета составил 214 млн долларов.
64-летний Лисин владеет бизнесом в том числе и в Алтайском крае. В его собственности находится заринский завод "Алтай-Кокс".
Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин опустился на второе место – его состояние стало меньше на 43 млн долларов, составив 22,3 млрд долларов.
Замкнул тройку Сулейман Керимов и его семья, которые контролируют финансово-промышленную группу "Нафта Москва". Богатство Керимовых выросло на 118 млн долларов и достигло 21 млрд.
На четвертой строчке расположился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на 99 млн – до 20,9 млрд долларов.
На пятом месте основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и его семья. Их состояние оценили в 19,1 млрд долларов, что выше прошлых показателей на 89 млн.
Комментарии
Все честно заработанное
спасибо деду за победу
какое счастье! Как мы то рады за успехи вовкиных "приватизаторов"
гордость алтайского края
повысте пенсионный возраст еще на 5 лет, надо лисину помочь!
достаточно быть дугопу и ты в шоколаде