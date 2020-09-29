Игры лиги "КВН-Алтай" начнут проводить в октябре после паузы из-за коронавируса

Первый полуфинал региональной лиги "КВН-Алтай" пройдет 17 октября в Барнауле в ДК "Сибэнергомаш". Игра должна была состояться еще в апреле, но из-за ковидных ограничений ее отменили.

За выход в финал будут бороться 10 команд – восемь из Барнаула, а также гости из Горно-Алтайска и Новосибирска. Это коллективы: "Не Зарекайся. УФСИН", "Счастливо", "Сборная медицинского университета", "Теремок Крюгер", "Печка. АлтГТУ", "Под каблуком", "АлтайКлан", "Как Вариант", "Кто на новенького" (Горно-Алтайск, Республика Алтай),

"Сборная СИУ РАНХиГС" (Новосибирск).

Второй полуфинал пройдет в ноябре. Финал, если не отменят все массовые мероприятия, состоится в декабре. Лига обязана определить чемпиона сезона, который в январе 2021 года отправится на фестиваль в Сочи. Именно по его итогам команды распределяются по различным дивизионам.

Отметим, что в последние дни в Алтайском крае растет количество больных коронавирусной инфекцией. Согласно данным Минздрава, коечный фонд занят на 97%. Власти намерены вновь вернуться к некоторым ограничениям. Однако о запрете массовых мероприятий речи пока не идет.