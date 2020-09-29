Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Крупный пожар произошел в Петропавловском районе Алтайского края. Загорелся частный дом.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела троих мужчин: 54-летнего хозяина жилища, а также двоих его гостей 43 и 62 лет.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Однако, как рассказали amic.ru в краевом Следственном комитете, вероятно, криминала в этом инциденте нет. Впрочем, это станет ясно после экспертизы: тела сильно обгорели, и заключение предстоит дать специалистам.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что по предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Однако в ведомстве также ждут результатов своих экспертиз.