В России вновь выявили более 8 тыс. случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 8232 случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число заболевших составляет 1 167 805 человек.

Больше всего инфицированных в Москве (+2300 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+251), Московской (+209), Ростовской (+190) и Нижегородской (+168) областях. Алтайский край (+93) на сегодня занял 21-е место по приросту больных.

Умерли еще 160 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период эпидемии в стране зафиксировали 20 545 летальных случаев.

Всего в России выздоровели 952 399 пациентов, в том числе 6479 – за последние сутки.