Депутаты внесли вопрос о вотуме недоверия главе Республики Алтай

Депутаты Госсобрания Республики Алтай предложили рассмотреть вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину, сообщает Telegram-канал "Алтайский тандем".

Инициаторами выступили руководитель депутатской группы "Независимые депутаты Республики Алтай" Аскар Тулебаев и еще 13 народных избранников, в том числе фракции КПРФ, уточняет "Политсибру". Парламентарии подозревают, что Хорохордин "ненадлежащим образом исполняет свои обязанности".

На той же сессии депутаты отказались утверждать кандидатуру вице-премьера. 25 из 39 парламентариев не согласились с выбором главы республики, который принял решение назначить на пост заместителя по социальным вопросам Динару Култуеву.

Култуевой 40 лет. Она окончила Томский государственный университет по специальности "Журналистика". Затем получила еще одну специальность – "Юриспруденция". В 2020 году прошла программу повышения квалификации должностных лиц в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте РФ.

До этого Култуева была замруководителя по вопросам внутренней политики Единого аппарата главы и правительства республики. Имеет богатый опыт работы в сфере информационной политики.