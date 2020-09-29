Военные шесть раз за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Чуйский тракт в Алтайском крае 30 сентября перекроют шесть раз, сообщили amic.ru в региональной Госавтоинспекции.

С 3:40 до 6:40 движение гражданского транспорта будет закрыто на участке между селом Косиха и населенным пунктом Сибирским.

Еще пять перекрытий коснутся участка между Сибирским и садоводством "Горизонт" (187-й километр трассы Р-256).

В частности, автолюбителей на указанный участок не пустят с 7:40 до 8:40, с 12:00 до 13:00, с 13:30 до 14:30, с 17:40 до 19:40 и с 23:00 до 00:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и своевременно корректировать график и маршрут движения.