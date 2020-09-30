Горбачев рассказал, каким был бы мир, если бы СССР не распался

Первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал The Times о том, что мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы СССР не распался. Он добавил, что не хотел распада страны, но сепаратисты и радикалы после неудачного путча в 1991 году все-таки добили Союз.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен – история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", – цитирует Горбачева РИА "Новости".

Он также добавил, что к развалу страны привела не перестройка, но опоздание с проведением реформ, децентрализация и слабая экономическая политика.