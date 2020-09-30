Русский немец вернулся в Алтайский край и восстановил парк аттракционов в Яровом

Русский немец вернулся из Германии и решил восстановить парк аттракционов в Яровом, пишет НГС.

Бывший житель Славгорода Александр Шнейдер в начале 90-х уехал с семьей в Германию, где выучил язык, успел построить дом и выплатить все кредиты. Однако из-за сидячей работы начались проблемы со здоровьем, и чтобы не прибегать к серьезной операции он решил поехать в Яровое на курс лечения грязью и массажем.

Мужчина полюбил местную природу и стал периодически приезжать в город. Однажды он привез из Германии катер, чтобы катать отдыхающих.

Семь лет назад городской парк развлечений собирались закрыть и уже даже сдали на металлолом один из аттракционов.

Шнейдер, узнав о печальной судьбе парка, в котором он бывал в детстве, обратился к главе города и попросил передать территорию ему в аренду.

"Идея пришла спонтанно. Говорю: отдайте мне, вам какая разница, кто вам будет платить аренду. Через два года посмотрим", – вспоминает Шнейдер.

Парк он получил в сентябре, когда сезон закрыли. В первую очередь новый владелец установил забор, а весной привез из Германии первые аттракционы. При этом ему не удалось спасти редкий "Сюрприз" – конструкцию разобрали за три недели до его обращения.

За несколько лет Шнейдер сумел обновить практически весь комплекс – часть аттракционов отремонтировал, другие привез из Германии. Деньги брал из разных источников: что-то из сбережений, часть в кредит, некоторую прибыль принес сам парк.

Решение остаться в Алтайском крае и больше не возвращаться в Германию Шнейдер принял несколько лет назад. При этом свою работу он не считает бизнесом, а 90% заработанного вновь вкладывает в развитие парка.