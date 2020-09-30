В Алтайском крае определили самые "культурные" города и районы

В Алтайском крае подвели итоги конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию органов местной власти в сфере культуры и искусства, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Среди городов лучшим стал Бийск, а в категории районов победителями признали Благовещенский, Егорьевский, Змеиногорский, Каменский, Павловский, Ребрихинский и Третьяковский районы.

В Минкульте отметили, что совет определял победителей на основании критериев деятельности органов местного самоуправления. Учитывали обеспеченность населения учреждениями культуры, уровень средней зарплаты сотрудников этих учреждений, достижение отраслевых показателей и другие.

Победители конкурса получат субсидии на улучшение материально-технической базы, ежегодно на поощрение муниципалитетов выделяют 1,5 млн рублей.