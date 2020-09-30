Порывов не обнаружено. Специалисты осмотрели подтопленный подвал в доме на Советской Армии

Фото: администрация Железнодорожного района г. Барнаула

Главный специалист управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района совместно с инженером ЖЭК "Петровское" осмотрели подвал многоквартирного дома по адресу ул. Советской Армии, 133а, в Барнауле. Как сообщили amic.ru в районной администрации, зафиксировано частичное подтопление некоторых помещений. При этом уровень воды не достигает 2 см. Запах канализации отсутствует. Порывов трубопровода не обнаружено.

Предположительно, источником подтопления могли стать либо внешние воды, проникшие в подвал через неукрепленный участок отмостка, либо обильные осадки, которые спровоцировали подъем грунтовых вод.

Управляющей организации поручили выявить причину и оперативно устранить ее. Также силами ЖЭК "Петровское" проведут откачку воды.

Ранее amic.ru сообщал, что жильцы дома пожаловались общественникам, что в подвале прорвало трубы канализации, а управляющая компания не принимает никаких мер по устранению затопления.