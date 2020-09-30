Лебеди вернулись на алтайское озеро, ставшее памятником природы

На озеро Займище в Шипуновском районе вернулись лебеди, сообщает Минприроды Алтайского края.

В середине октября 2019 года водоему присвоили статус памятника природы регионального значения, и теперь территория является особо охраняемой.

С инициативой выступили юннаты экологической группы "Друзья природы" Нечунаевской школы Шипуновского района. Поддерживала их координатор проекта "Усынови заказник" Людмила Пожидаева, руководитель клуба AltaiNature Алексея Эбеля и другие.

Дети лично встретились с тогда еще министром природных ресурсов края Владимиром Попрядухиным, который поддержал идею. В 2019 году "Друзья природы" выиграли грант губернатора Алтайского края на осуществление проекта "Займище – территория нашей заботы".

В рамках проекта в школе проходили различные мероприятия, рассказывающие местным жителям о важности сохранения биологического разнообразия и предотвращения загрязнения водных объектов. Весной на экологической тропе рядом с озером сельчане совместными усилиями установили беседку.

Со слов старожилов, раньше на озере встречались лебеди. Для местного населения эти воспоминания стали больше походить на красивую легенду. Однако на днях рабочие, проходящие поздним вечером мимом озера, увидели белые силуэты, в которых сразу признали лебедей.

"Многие сельчане поздравляли нас с возвращением лебедей как с долгожданным итогом нашей работы. Стая лебедей из восьми особей по-хозяйски держится неподалеку от берега. Птицы спокойно кормятся, безмятежно нежатся на солнышке", – рассказывает руководитель команды "Друзья природы" Нина Романенко.

Как отметила координатор проекта Людмила Пожидаева, возвращение птиц доказало, что природа способна восстановиться, "если человек ее не тревожит".