Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины, пишет ТАСС.
"Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", – сказал глава государства.
Путин уверен, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. Он назвал незаконные рубки "застарелой, но до конца так и не решенной" проблемой. При этом системной работы в этом случае недостаточно, и для решения проблемы необходимы новые, "современные и результативные подходы".
Президент потребовал предоставить доклад о том, что требуется сделать, для того чтобы "сберечь леса".
Комментарии
Не ужели лес кончился? Но если судить по Алтайскому краю, то да! Все кто был у кормушки хапнули по полной.
а 20 лет чем занимался?
очнулся болезный!
Кто считал, напомните, пожалуйста, в какой раз он это потребовал?
Запретить не с 1-го октября 2020-года,но с 1-го января 2022-го.Так что господа,поторопитесь,но не слишком работайте локтями,распродавая природные богатства.Впереди ещё два года интенсивного труда на благо процветания нашей Родины.
А не этот ли паренек разрешал вывоз в Финляндию необработанной древесины?!
о, дошло только?
Думаю в 21 году будет снова "экономически нецелесообразно тушить пожары"
до 1 января 22-го года еще 10 раз может решение свое поменять. он и пенсию обещал не трогать и третий раз президентом не быть. это очередные предвыборные взбросы, только и всего
"застарелой, но до конца так и не решенной" проблемой. ..." - подсказать какие исчо проблемы остались?