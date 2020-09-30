Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины, пишет ТАСС.

"Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", – сказал глава государства.

Путин уверен, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. Он назвал незаконные рубки "застарелой, но до конца так и не решенной" проблемой. При этом системной работы в этом случае недостаточно, и для решения проблемы необходимы новые, "современные и результативные подходы".

Президент потребовал предоставить доклад о том, что требуется сделать, для того чтобы "сберечь леса".