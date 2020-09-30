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Новости

Путин потребовал запретить "бесконтрольный" вывоз древесины из России

, ИА "Амител"
По мнению президента, "застарелой" проблеме требуются современные и результативные решения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины, пишет ТАСС.

"Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", – сказал глава государства.

Путин уверен, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. Он назвал незаконные рубки "застарелой, но до конца так и не решенной" проблемой. При этом системной работы в этом случае недостаточно, и для решения проблемы необходимы новые, "современные и результативные подходы".

Президент потребовал предоставить доклад о том, что требуется сделать, для того чтобы "сберечь леса".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.09.2020 16:51
1

Не ужели лес кончился? Но если судить по Алтайскому краю, то да! Все кто был у кормушки хапнули по полной.

30.09.2020 16:54
гость

а 20 лет чем занимался?

30.09.2020 16:56
гость 22

очнулся болезный!

30.09.2020 16:58
- гость -

Кто считал, напомните, пожалуйста, в какой раз он это потребовал?

30.09.2020 17:35
- гость -

Запретить не с 1-го октября 2020-года,но с 1-го января 2022-го.Так что господа,поторопитесь,но не слишком работайте локтями,распродавая природные богатства.Впереди ещё два года интенсивного труда на благо процветания нашей Родины.

30.09.2020 17:37
- гость -

А не этот ли паренек разрешал вывоз в Финляндию необработанной древесины?!

30.09.2020 17:43
- гость -

о, дошло только?

30.09.2020 17:48
- гость -

Думаю в 21 году будет снова "экономически нецелесообразно тушить пожары"

30.09.2020 17:57
гость

до 1 января 22-го года еще 10 раз может решение свое поменять. он и пенсию обещал не трогать и третий раз президентом не быть. это очередные предвыборные взбросы, только и всего

30.09.2020 18:04
Doka

"застарелой, но до конца так и не решенной" проблемой. ..." - подсказать какие исчо проблемы остались?

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