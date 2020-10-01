Алтайские санатории и гостиницы продали путевок с кешбэком на 45 млн рублей

15 алтайских гостиниц и санаториев, которые участвовали в программе по возврату кешбэка, продали 956 путевок общей суммой более 45 млн рублей. Об этом amic.ru рассказали в региональном управлении по туризму. Эта программа стала настолько популярной, что Ростуризм решил повторно провести ее в октябре 2020 года.

Туристический кешбэк

В августе Алтайский край, как и другие регионы страны, участвовал в программе стимулирования доступных путешествий по России. Она длилась всего неделю: за это время жители страны могли купить пакетный тур на Алтай или оплатить проживание в номере у компаний-участников на октябрь-декабрь 2020 года. Главное условие – отдых должен быть больше четырех ночей и стоить от 25 тыс. рублей, а оплатить его нужно по карте "Мир" до 28 августа (до конца программы). Только так турист мог вернуть себе от 5 до 15 тыс. рублей от оплаченной путевки.

Почти 1000 туристов воспользовались шансом побывать на Алтае в период с октября по декабрь. Как отметили в управлении по туризму, это положительно отразится на восстановлении турпотока в санаторно-курортные организации региона.

"Вторая волна" акции

Программа возврата части средств за туры по России получила много положительных откликов от бизнеса и отдыхающих. Поэтому Ростуризм объявил о втором этапе. Он стартует уже в октябре и будет выгоднее, чем первый.

"При этом будут скорректированы условия программы под запросы туристов и бизнеса. Второе окно продаж будет значительно больше по времени, сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств – до двух ночей, что простимулирует короткие поездки на выходные, а также будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств", – рассказал руководитель управления по туризму Евгений Дешевых во время интернет-форума.

По его словам, представители турбизнеса Алтайского края остались довольны результатами программы, поэтому планируют продолжить участвовать, и, возможно, их будет больше.

В настоящее время формируется список участников следующего этапа программы, в том числе от Алтайского края. После старта акции информацию о ней можно найти на сайте управления по туризму или на сайте мирпутешествий.рф.

По данным управления по туризму, за восемь месяцев 2020 года Алтайский край посетили 983,6 тыс. туристов (в 2019-м – около 1,7 млн человек). Летом в регионе отдохнули 640 тыс. человек (2019-м – 1 млн).