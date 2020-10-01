Многодетная семья в Барнауле лишилась пособия из-за технической ошибки

Многодетная семья в Барнауле несколько месяцев тщетно пыталась добиться назначения ежемесячных выплат на маленьких детей, сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин на своей странице в Instagram.

По его словам, ситуацию удалось исправить только после вмешательства омбудсмена. Система ошибочно показывала, что среднедушевой доход семьи слишком высокий для назначения пособия. При этом она не учитывала, что глава семейства потерял работу.

Тогда уполномоченный по правам человека в Алтайском крае направил запрос в Минсоцзащиты Алтайского края с просьбой обосновать отказ в назначении выплат.

"В результате был выявлен технический сбой в одной из программ, из-за которого специалистами территориального органа социальной защиты не была учтена информация о признании главы семьи безработным", — уточнил Ларин.

После устранения ошибки меры социальной поддержки были все-таки назначены и выплачены за период, который семья должна была их получать. Ведомство принесло извинения за доставленные неудобства.