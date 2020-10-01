Американские исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа, сообщают "Известия".

Ученые сопоставили последствия обоих пандемий и пришли к выводу, что "испанка" в начале XX века увеличила смертность в три раза, в то время как COVID-19 – в четыре.

"При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года", – следует из расчетов экспертов.

Российские эксперты согласились с выводами американских коллег, но подчеркнули, что окончательные выводы до завершения текущей пандемии делать рано. Кроме того, ситуация может разительно измениться с применением вакцин от коронавируса.

Пандемия испанского гриппа охватила планету в 1918-1920 годах и унесла жизни, по разным оценкам, до 100 млн человек. В общей сложности болезнь перенесли порядка 550 млн человек. "Испанка" считается самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества.