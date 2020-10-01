В Барнауле взорвался дорогой внедорожник

Ночной пожар произошел во дворе дома № 61 на улице Попова в Барнауле. Около 1:43 загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2019 года выпуска.
Видео с места пожара опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что сначала внедорожник горит, а затем раздается взрыв.
По словам очевидцев, пожару предшествовало срабатывание сигнализации.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что огнем повреждены кузов, моторный отсек. Кроме того, оплавился пластик расположенного неподалеку автомобиля ВАЗ-2115.
Возгорание ликвидировали в 2:23 усилиями 10 пожарных. В результате возгорания никто не пострадал. Его причину установят по итогам экспертизы.
Комментарии
Главная причина пожара, наличие двора в котором, по каким-то не объяснимым причинам, всё ещё разрешено хранить своё барахло.
Абориген
Главная причина наличия барахла во дворе - отсутствие гаражей в достаточном количестве и в шаговой доступности.
Колесо лопнула. Взрыв)))
1.10.2020 13:31
- гость -
Типичное заблуждение. Обеспечь каждому владельцу ведра гараж в шаговой доступности и получишь гигантские отчужденные зоны в городе. Хочешь жить среди гаражных кооперативов? С какого перепугу автовладельцев должны обеспечивать гаражами в достаточном количестве?!
Выход тут только один, снижать зависимость от личного транспорта, развитием общественного. Владеть автомобилем и использовать его для ежедневных поездок в городе, должно быть не выгодным. Вот тогда и гаражей хватит и пробки исчезнут.
Абориген! Это лишь твое личное мнение. И совсем не значит, что верное. Сиди в своем ведре и наслаждайся.
абориген - а ты сам то будешь ездить в этих лоховозах ?
1.10.2020 13:57
Укол
Я не являюсь открывателем этих банальных вещей.
1.10.2020 13:59
- гость -
Они уже не будут лоховозами, да и кастовый совковый понятийный аппарат которым ты пользуешься будет забыт.
1.10.2020 13:31
- гость -
Пройдите по гаражным кооперативам - половина боксов пустует и не продаётся. Большинство автовладельцев покупают машины в кредит, и на гараж попросту нет денег. И даже те, у кого гараж есть, зачастую ленятся потратить 10-15 минут на дойти, открыть-закрыть ворота, и ставят возле дома.
1.10.2020 14:03
- гость -
Ставят потому что можно, потому что бесплатно.