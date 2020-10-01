В Барнауле взорвался дорогой внедорожник

Ночной пожар произошел во дворе дома № 61 на улице Попова в Барнауле. Около 1:43 загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2019 года выпуска.

Видео с места пожара опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что сначала внедорожник горит, а затем раздается взрыв.

По словам очевидцев, пожару предшествовало срабатывание сигнализации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что огнем повреждены кузов, моторный отсек. Кроме того, оплавился пластик расположенного неподалеку автомобиля ВАЗ-2115.

Возгорание ликвидировали в 2:23 усилиями 10 пожарных. В результате возгорания никто не пострадал. Его причину установят по итогам экспертизы.