Пьяная пенсионерка избила таксиста сумочкой в Барнауле

Пожилая дама напала на таксиста в краевой столице и стала героиней соцсетей. Видеозапись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что нетрезвая горожанка нанесла не меньше десятка ударов по автомобилю такси и его водителю, использовав в качестве оружия собственную сумочку. Одновременно женщина материла своего оппонента.
Очевидцы утверждают, что конфликт возник из-за того, что пожилая клиентка вызвала такси, но платить заранее не захотела.
По словам местного жителя, перед нападением водителю где-то полчаса пришлось убеждать агрессивно настроенную пассажирку, чтобы она вышла из автомобиля.
Комментарии
эта новость и
В Бийске водителя автобуса лишили прав за зажатую дверями пенсионерку
бабки атакуют
страшнее пьяной бабки зверя нет
Отличная иллюстрация к вопросу " нужно ли бить женщин, если они хамки"
За сегодня эта уже не первая новость датированная 2019 годом.... на сегодня новости нынешние закончились.
Уп-с ...это в новость про зажатую в автобусе...
Распоясались эти пенсионерки окончательно!
Интересно, а почему она должна была заранее оплатить поездку? С другой стороны, зачем связываться с наглым мужиком? Вызови город и езжай спокойно.
1.10.2020 16:18
гость
А при чем здесь вызвать город, они че бесплатно повезут?
город. бесплатно? так и запишем