Пьяная пенсионерка избила таксиста сумочкой в Барнауле

Пожилая дама напала на таксиста в краевой столице и стала героиней соцсетей. Видеозапись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что нетрезвая горожанка нанесла не меньше десятка ударов по автомобилю такси и его водителю, использовав в качестве оружия собственную сумочку. Одновременно женщина материла своего оппонента.

Очевидцы утверждают, что конфликт возник из-за того, что пожилая клиентка вызвала такси, но платить заранее не захотела.

По словам местного жителя, перед нападением водителю где-то полчаса пришлось убеждать агрессивно настроенную пассажирку, чтобы она вышла из автомобиля.