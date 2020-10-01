Почти 9 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 8 945 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. За весь период пандемии в стране заболел 1 185 231 человек.

Больше всего инфицированных в Москве (+2 424 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+285), Московской (+230), Ростовской (+205) и Нижегородской (+186) областях. Алтайский край (+98) на 1 октября занял 21-е место по суточному приросту больных.

За минувшие сутки выздоровели 5 985 человек. Всего из больниц выписали 964 242 пациента.

Умерли с подтвержденным коронавирусом еще 169 человек. Общее количество летальных случаев – 20 891.

На сегодня в России провели 46,4 млн тестов на COVID-19, в том числе 384 тысячи – за последние сутки.