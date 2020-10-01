Нового подрядчика для строительства школы ищут в Алтайском крае

Зампреды правительства Алтайского края Игорь Степаненко и Александр Климин проинспектировали ход строительства школы в селе Заводском Троицкого района.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, работы были приостановлены из-за расторжения контракта с подрядной организацией, которая выполнила лишь часть работ, но не смогла полностью исполнить взятые на себя обязательства.

"15 августа контракт с ней был расторгнут. В силу закона генподрядная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков. Выполнено работ почти на 15 миллионов рублей", — уточнил начальник управления строительства и территориального планирования Минстроя Алтайского края Игорь Спивак.

В связи с этим ведется работа по определению нового подрядчика. Контракт с ним планируют заключить к 15 октября.

Напомним, строительство школы на 140 мест в селе Заводском стартовало в четвертом квартале 2019 года. Работы общей стоимостью 257 млн рублей планировалось завершить до конца 2020 года.

Возникшие проблемы сдвинули сроки строительства. Так, согласно новому контракту, подрядчику нужно будет завершить строительство к декабрю 2021 года. Его ход взят на контроль краевыми властями.