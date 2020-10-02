ГИБДД усилила контроль за движением на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим на шоссе Ленточный бор в Барнауле, который был снижен из-за дорожного ремонта.
Для контроля за соблюдением ПДД на участке в круглосуточном режиме дежурят экипажи ДПС, а все нарушения фиксируют специальными техническими средствами в автоматическом режиме.
Напомним, что с 18 сентября после масштабного ремонта на объездной дороге возобновили двухстороннее движение на въезде в город со стороны Змеиногорского тракта. При этом на двух крайних полосах работы еще не завершены. В ГИБДД обращают внимание, что скорость движения на участке в соответствии с временными знаками ограничена 40 км/ч. Режим сохранится до окончания ремонтных работ.
Комментарии
Хороший асфальт - тапка в пол, там всегда по встречке гоняли, а сейчас наверное вообще жуть будет
Детский сад. Они призывают. Самим то не смешно?