Жительница Барнаула с ребенком накормила котятами бродячих псов

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видеозапись, на которой видно, как женщина прогуливается со своими детьми. Правда, в какой-то момент прогулка перестала быть милой.
Женщина достала из коляски пакет с кошкой и котятами, а затем выбросила их на землю. Примечательно, что уходить животные не хотели, и тут подключилась "мамина гордость". Девочка прогнала кошку, и семья ушла в другую сторону.
Через несколько часов в паблике появилось еще одно видео, на котором показано, как собаки грызут якобы выброшенных той семьей кошек.
Пользователи социальных сетей сочли увиденное жестоким обращением с животными.
Комментарии
жесть.
надо ту "мать" скормить кому-нибудь.
Ну а что вы хотите! Всё закономерно... От осинки не родятся апельсинки. Нелюди растят нелюдей. Но мамаша своё получит, когда её чадо подрастёт. Вот как кошку из дому, так и в своё время онажмать вон полетит.
Тут новость проходила что где-то на Урале за двух забитых котов трешник впаяли мужику, в соответствии так сказать с новыми поправками к конституции. А тут на червонец тянет.
Пользователи социальных сетей сочли
не пользователь социальных сетей считаю пользователей социальных сетей даунами.