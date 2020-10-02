Жительница Барнаула с ребенком накормила котятами бродячих псов

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видеозапись, на которой видно, как женщина прогуливается со своими детьми. Правда, в какой-то момент прогулка перестала быть милой.

Женщина достала из коляски пакет с кошкой и котятами, а затем выбросила их на землю. Примечательно, что уходить животные не хотели, и тут подключилась "мамина гордость". Девочка прогнала кошку, и семья ушла в другую сторону.

Через несколько часов в паблике появилось еще одно видео, на котором показано, как собаки грызут якобы выброшенных той семьей кошек.

Пользователи социальных сетей сочли увиденное жестоким обращением с животными.