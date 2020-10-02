40-минутная перемена. Почему школьников на Алтае возят кормить в соседнее село

В тридцати малокомплектных школах Алтайского края до этого года не было столовых. Минувшим летом их возводили в спешном порядке. Напомним, с сентября 2020 года, согласно указу президента, всех учеников начальных классов в стране обязаны кормить бесплатно горячим питанием. А потому даже в небольших и отдаленных учебных учреждениях пришлось строить столовые, закупать посуду, оборудование и мебель. В 29 школах все успели сделать к сентябрю, а в Журавлихинской СОШ Первомайского района работы затянулись. Но дети без питания не остались: их каждый день возят завтракать в соседнее село – Новоберезовку.

Столовая спустя 58 лет

Журавлихинской средней школе в этом году исполнилось 58 лет. В ней обучаются 78 детей, 37 из них – в начальных классах. За все эти годы здание школы ни разу капитально не ремонтировали, хотя руководство Первомайского района уже несколько лет добивается включения образовательного учреждения в краевую адресную инвестиционную программу.

Не было предусмотрено в этой школе и помещения под столовую. Как рассказывает директор учреждения Алексей Анищенко, раньше дети всегда приносили еду с собой из дома. Чтобы ученики успели перекусить, между уроками делали перемену в 30 минут.

Когда вышел указ президента об обеспечении детей бесплатным горячим питанием, в столовую и кухню стали переделывать одно из помещений на территории школы. К началу учебного года чуть-чуть не успели: не пришло оборудование для столовой. Ждут его через две-три недели.

Как пояснил первый заместитель Первомайского района Дмитрий Шипунов, строить столовую в учебном заведении пришлось за собственные средства района. Это около 400 тысяч рублей. Конечно, эту сумму никто не закладывал в бюджет на 2020 год, поэтому пришлось искать из резервов. Процесс из-за согласования с местными депутатами затянулся до октября.

"Мы на финишной прямой. Осталось провести отделочные работы и дождаться оборудование. Оно, к слову, отечественного производства – самого лучшего качества", – отметил Дмитрий Шипунов.

Едем в соседнее село

И все-таки указ президента об обеспечении младшеклассников бесплатным горячим питанием здесь выполняют. Ежедневно на автобусе ребят из Журавлихи возят в школьную столовую соседнего села – Новоберезовки. Всего семь километров. Автобусу приходится делать несколько рейсов, чтобы увезти всех детей. А чтобы они успели поесть и вернуться обратно, длинную перемену увеличили до 40 минут.

Старшеклассники же (их в школе около 40) вместе с младшеклассниками ждут исторического события – открытия долгожданной столовой.

"Мы все в ожидании. Попробуйте понять: столовой в нашей школе вообще никогда не было. Сейчас будет. Она рассчитана на 80 человек. Мест хватит на всех детей. Вместе с нами ее открытия ждут и родители учеников", – говорит Алексей Анищенко.

"Недочеты еще есть"

Представитель Общественной платы Алтайского края Наталья Мжельская, посетившая с проверкой Журавлихинскую СОШ, рассказала журналистам, что ежедневно к ней обращаются родители со всего края по вопросу бесплатного горячего питания. Наиболее частые вопросы – отсутствие в меню детей мяса. Мжельская подчеркнула, что сейчас эта проблема в крае решена. За последний месяц она побывала в десятках школ и теперь уверена, что в целом Алтайский край оказался готов к выполнению поручения президента страны.

"Могу сказать, что проверки со стороны общественности не прекратятся. Мы всегда на связи и готовы реагировать на любые жалобы. Пока только месяц, как дети с первого по четвертый класс в регионе питаются бесплатно. Поэтому некоторые недочеты еще есть. Уверена, что в будущем все будет отлажено до идеала", – отметила Наталья Мжельская.

Сколько учеников в Алтайском крае кормят бесплатно?

119 тысяч детей. На это региону из федерального бюджета выделено 350 миллионов рублей. Еще 110 миллионов выделено уже из краевого бюджета на бесплатные завтраки и обеды для детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс. Таких в школах не коррекционного типа учится около 11 тысяч и для них бесплатное питание организовано уже с января 2020 года.

"На сегодняшний день абсолютно все образовательные организации Алтайского края имеют возможность организовать бесплатное горячее питание для детей 1-4 классов, а также горячее питание для школьников среднего и старшего звена. На сегодняшний день даже там, где не было обеденных залов, они созданы силами муниципалитетов. Оборудование туда поставлено. Кроме этого, на сегодняшний день скорректировано меню, и дети первой и второй смен получают полноценное питание на согласованную сумму. Сумма между завтраком и обедом не разнится", – сообщила amic.ru начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина,

Министр образования Алтайского края Константин Костенко также отмечал, что в Алтайском крае продолжается масштабная модернизация оборудования в школьных столовых. На эти цели выделено 50 млн рублей из краевого бюджета. Аналогичные суммы выделялись в 2018 и 2019 годах.

Напомним, с инициативой о бесплатном питании для учеников начальной школы выступил Владимир Путин. 100% учеников начальных классов должны быть обеспечены горячим бесплатным питанием к 2023 году.