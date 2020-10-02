В Новоалтайске высадили 1300 новых деревьев

В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Новоалтайске высадили 1300 деревьев, сообщает пресс-служба управления молодежной политики Алтайского края.

Мероприятие организовала член молодежного правительства Марина Башарина при поддержке Бобровского лесокомбината, входящего в состав холдинговой компании "Алтайлес". Также в акции приняли участие сотрудники управления по делам гражданской обороны, компании ООО "Горем-3", Новоалтайских тепловых сетей, водоканала, АО "Алтайвагон", третьего отряда противопожарной службы и представители Союза ветеранов Афганистана.

Как ранее сообщил amic.ru, в барнаульском парке "Изумрудный" началась высадка деревьев. 30 сентября рабочие высадили 40 лип, а на следующей неделе планируют посадить маньчжурские орехи, яблони и рябины.