Раздельный сбор мусора организуют на 13 площадках в Барнауле

3 октября в Барнауле будут действовать 13 точек раздельного сбора отходов, сообщает городское отделение общественной организации "Мусора.Больше.Нет".

Стационарный пункт будет работать с 12:00 до 15:00 в Парке спорта Алексея Смертина. Мобильные пункты проедут по двум маршрутам.

Первый маршрут:

10:00-10:20 – пос. Силикатный, Новосибирская, 16в;

10:40-11:05 – ЖК "Балтийская Крепость";

11:15-11:40 – Энергетиков, 2, ЖК "Времена года";

11:50-12:10 – Павловский тракт, 305 г;

12:20-12:40 – микрорайон "Дружный";

12:50-13:20 – ТРЦ "Малина", Попова, 82.

Второй маршрут:

10:00-10:25 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:45-11:05 – пл. Жукова (50 лет СССР, 51а);

11:15-11:35 – квартал 2000 (между Взлетной, 13 и Взлетной, 7);

11:45-12:05 – Малахова,152 (УК "Квартал");

12:15-12:35 – ТЦ "Заря", Власихинская, 166;

12:45-13:30 – пл. Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53.

Все вторсырье, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.