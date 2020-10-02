Раздельный сбор мусора организуют на 13 площадках в Барнауле

3 октября в Барнауле будут действовать 13 точек раздельного сбора отходов, сообщает городское отделение общественной организации "Мусора.Больше.Нет".
Стационарный пункт будет работать с 12:00 до 15:00 в Парке спорта Алексея Смертина. Мобильные пункты проедут по двум маршрутам.
Первый маршрут:
- 10:00-10:20 – пос. Силикатный, Новосибирская, 16в;
- 10:40-11:05 – ЖК "Балтийская Крепость";
- 11:15-11:40 – Энергетиков, 2, ЖК "Времена года";
- 11:50-12:10 – Павловский тракт, 305 г;
- 12:20-12:40 – микрорайон "Дружный";
- 12:50-13:20 – ТРЦ "Малина", Попова, 82.
Второй маршрут:
- 10:00-10:25 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;
- 10:45-11:05 – пл. Жукова (50 лет СССР, 51а);
- 11:15-11:35 – квартал 2000 (между Взлетной, 13 и Взлетной, 7);
- 11:45-12:05 – Малахова,152 (УК "Квартал");
- 12:15-12:35 – ТЦ "Заря", Власихинская, 166;
- 12:45-13:30 – пл. Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53.
Все вторсырье, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.
Комментарии
А адреса переработки назовите.
Наименования переработчиков можно посмотреть на страницах организации МусораБольшеНет Барнаул в ВК или Инстаграмме
Я ответственный за раздельный сбор на предприятии, кроме бумаги и не цветного полиэтилена ни кто, ничего не принимает, дайте конкретные координаты ( телефон, или адрес).
Больше всего порадовала фраза: "для удобства горожан".
Очень удобно гражданину две - три пластиковых бутылки вести куда то, чтобы сдать. Да еще на городском транспорте с его ценами на проезд!