Жительница Новоалтайска борется за миллион, чтобы родить третьего ребенка

Татьяна Инговатова из Новоалтайска стала участницей шоу "Миллион на мечту" на телеканале ТВ-3. В эфире россияне просят у звездного жюри деньги на осуществление своей мечты.

Женщина рассказала, что девять лет она проработала на одном из алтайских заводов, и за это время ее здоровье сильно просело. В свои 36 лет Татьяна имеет проблемы с сердцем, суставами и по гинекологической части. Сначала она потеряла ребенка на первом месяце беременности, а затем на работе у нее случился приступ удушья.

Главная мечта женщины – родить третьего ребенка. Они с мужем уже воспитывают двоих сыновей, но мечтают о дочери. Миллион женщине нужен для того, чтобы пройти качественное лечение.

В эфир выпуск программы выйдет в пятницу, 2 октября.