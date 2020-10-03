Фото: Михаил Метцель / ТАСС

РЖД 2 октября презентовал прототип нового вагона для поездов дальнего следования. В нем длиннее полки, есть душевые кабины, специальные перегородки и даже шкафы. Прототип выполнен в так называемом габарите "Т" – его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина – на 73 см. Спальные места за счет использования такого габарита увеличились на 10%, а места для багажа – на 14%. В интерьере преобладают бежевые и светло-коричневые тона, – сообщает ТАСС.

Разработал новинку российский производитель "Трансмашхолдинг" для Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Отмечается, что проехаться в новых вагонах россияне смогут в 2022 году.