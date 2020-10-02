Бийчанина осудят за интимные отношения с 14-летней школьницей

Жителя Бийска осудят за интимные отношения с 14-летней школьницей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2019 года 18-летний бийчанин несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей. Несмотря на то, что близость была по обоюдному согласию, на тот момент несовершеннолетняя не достигла четырнадцатилетнего возраста, что является уголовно наказуемым деянием.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств и передало уголовное дело по ст. 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" в суд.