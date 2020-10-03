Алтайские банки стали массово снижать размер первого взноса по ипотеке

В Алтайском крае банки начали снижать первый взнос по всем популярным и льготным программам ипотеки, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Так, на некоторых видах кредитов на жилье необходимая сумма снизилась с 30-20% до 10-15% от стоимости недвижимости. В некоторых случаях этот порог может составлять даже 0% при обязательном использовании материнского капитала и других государственных субсидий.

Как считают специалисты, все это может увеличить число клиентов клиентов. При этом заемщики будут менее благонадежными, что может привести к увеличению банковских рисков. В ответ банки могут ужесточить другие условия, вроде обязательного страхования, суммы кредита, его срока и прочих.