Молодой водитель сбил женщину в центре Барнаула

В ночь на 3 октября в Барнауле на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городской ГИБДД.

ДТП произошло в 00:40 на пересечении проспекта Ленина (у дома № 92) и улицы Профинтерна. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Verossa, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пешеход получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализировали. По информации очевидцев, пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. По факту ДТП полицейские проводят проверку.