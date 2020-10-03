Молодой водитель сбил женщину в центре Барнаула

В ночь на 3 октября в Барнауле на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городской ГИБДД.
ДТП произошло в 00:40 на пересечении проспекта Ленина (у дома № 92) и улицы Профинтерна. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Verossa, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии пешеход получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализировали. По информации очевидцев, пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Комментарии
Жаль
Пусть женится теперь
Пешеходы, соблюдайте ПДД.
Я до того как права получил, тоже грешил иногда бегать так как мне удобно.
Получил права, понял как я был не прав.
Сейчас в роли пешехода только по пешеходным, и как дурак стою на красный даже если нет машин.
Ибо пусть будет правильно. Окружающим пример показать.
Пусть ремонт машины оплатит а потом про свадьбу думает
В 00-40 ? ИДТИ ПО ПЕРЕХОДУ НА КРАСНЫЙ СВЕТ И НЕ ПОГЛЯДЕТЬ НА МАШИНЫ,КОТОРЫЕ С ВКЛЮЧЕННЫМИ ФАРАМИ ЕДУТ???? Тяжелое состояние перед этим уже было!