В Алтайском крае создадут военный комплекс контроля космического пространства

В ближайшие годы на территории России развернут военную систему контроля космического пространства нового поколения. Один из комплексов этой сети появится в Алтайском крае, сообщил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

"Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму", – цитирует военного газета "Красная звезда".

Он подчеркнул, что новая сеть позволит непрерывно контролировать околоземное пространство в максимальном диапазоне высот. При этом сами комплексы разрабатывались с применением современных технологий, что позволяет во много раз увеличить их боевые возможности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. До конца года из Алтайского края в вооруженные силы отправят 2,5 тысячи новобранцев, а со всей страны – 128 тысяч.