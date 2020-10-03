Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли

Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вновь отложили. Теперь картина выйдет на экраны только 2 апреля 2021 года, сообщает Variety.

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer объявила, что причиной переноса стал коронавирус, из-за которого кинорынки по-прежнему работают не в полном объеме, а многие страны начинают вводить новые ограничения. При этом продюсеры хотят показать картину как можно большему числу зрителей.

Как отмечает издание, вслед за этим фильмом новую дату релиза получил и "Форсаж 9" – вместо 9 апреля 2021 года он прибудет 28 мая.

Напомним, изначально премьера "Не время умирать" была запланирована на 9 апреля 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на 20 ноября.

"Не время умирать" стал последним фильмом, в котором Дэниел Крейг исполнил роль Джеймса Бонда. Главного злодея сыграл Рами Малек ("Богемская рапсодия"), а француженка Леа Сейду ("Жизнь Адель") вновь исполнила роль девушки агента 007.