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Огромная пробка образовалась на бийской трассе

, ИА "Амител"
Автомобилисты стояли больше часа
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Пользователи сообщества Barnaul22 рассказали об огромной пробке, которая собралась на бийской трассе. Причины затора автомобилисты не установили.

"Повторение вчерашнего. Как же надоели эти колоннодвижения. Почему им не могут выделить отдельную дорогу. Народ- то почему страдать должен", – написала одна из подписчиц, предположив, что дорогу перекрыли военные. 

Другие пользователи выдвинули свои версии: одни говорили об аварии на трассе, другие – о ремонтных работах, однако основной версией являлось движение военных колонн. 

По словам автомобилистов, стоять им пришлось около часа, после чего движение все-таки началось. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.10.2020 18:22
- гость -

Предупреждение было .

3.10.2020 18:38
- гость -

Надо оповещать мощными заводскими гудками, как было в послевоенное время идти на работу или церквям приказать звонить за день во все колокола в течение 30 минут или мчс пусть сирены заблаговременно включает. Так и будем знать

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