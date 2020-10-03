Огромная пробка образовалась на бийской трассе

Пользователи сообщества Barnaul22 рассказали об огромной пробке, которая собралась на бийской трассе. Причины затора автомобилисты не установили.

"Повторение вчерашнего. Как же надоели эти колоннодвижения. Почему им не могут выделить отдельную дорогу. Народ- то почему страдать должен", – написала одна из подписчиц, предположив, что дорогу перекрыли военные.

Другие пользователи выдвинули свои версии: одни говорили об аварии на трассе, другие – о ремонтных работах, однако основной версией являлось движение военных колонн.

По словам автомобилистов, стоять им пришлось около часа, после чего движение все-таки началось.