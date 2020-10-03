Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке

На берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросились тысячи морских животных. Причиной этому может быть серьезное химическое загрязнение, пишут "РИА Новости".

В социальных сетях люди публикуют фото и видео, на которых видно, что берег усыпан мертвыми морскими ежами, звездами, крабами и осьминогами.

"Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", — рассказал врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

В пользу версии о загрязнении говорят и жалобы людей на раздражение глаз и кожи после контакта с водой.