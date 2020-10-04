Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко напомнил россиянам правила использования защитных масок, сообщает сайт радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, любая маска – лучше, чем ничего. Если говорить об обычной медицинской маске, то носить ее следует согласно инструкции: стерильную сторону прикладывать к лицу, а внешняя должна смотреть наружу. При этом цвет изделия значения не имеет, подчеркивает специалист.
Он также напомнил, что постоянно носить одну и ту же маску нельзя. Одноразовые нужно периодические менять на новые, а многоразовую – регулярно стирать. А вот респираторы обычным людям уже не столь необходимы, это средство защиты нужнее врачам.
В перерывах между ношением маски ее следует хранить в отдельном кармане или специальном мешочке. Не нужно вешать изделие на руку или класть в сумку ко всем остальным вещам: это не очень хорошо с точки зрения гигиены, предостерегает Бровко.
По последним данным, в России выявлено 1 204 502 заболевших коронавирусом и 21 251 летальный случай.
Комментарии
"стерильную сторону прикладывать к лицу, а внешняя должна смотреть наружу. При этом цвет изделия значения не имеет"
Капитан очевидность) Лучше бы сказал, как определить, где внешняя, а где внутренняя.
И где вы стерильную сторону нашли? Ещё Мясников говорил, что обе стороны одинаковые. Надо пластинку по носу прижимать.
А как трусы правильно носить? Где зад, где перед? Научил бы. А, Бровко?
На упаковке маски написано, что они не стерильные и не защищают от вирусов!
А как трусы правильно носить? Где зад, где перед? Научил бы. А, Бровко?
Общеизвестный факт: желтым спереди, коричневым сзади!
Наличие маски всегда лучше, только для тех кто изготовил эту маску и продал! Они получили прибыль! Ну да, еще вирусы со смеху помрут от веры человека в защиту от вируса!
А минздрав не хочет уточнить куда делись все томографы (покупали лет 10,отчитывались, а по факту на Барнаул три рабочих???) и когда уже наладят оказание медпомощи фактически а не на словах
лучше, чем ничего
Отлично! Чё! Как налоги так : давай - давай... А как что - так шиш вам?
кто скажет, почему по количеству на ИВЛ такая с Новосибирском огромная разница?
4.10.2020 10:34
- гость
По тому что, в там аппараты современные, и реаниматологи штатные, а у нас древние комбайны и колымщики которые к реанимации ни каким боком
10.43
Реально что ли так? как-то прям в 10 раз- это совсем непонятно, из них больше половины умирает, так вообще грусно
На путинцовое здравоохранение надежды нет. Остаётся только тряпку на морде носить. Авось. Вот и весь сказ.
Да сколько можно! Защищают маски от вирусов. Еще до всей этой пандемии, если заболеваю ОРВИ и ношу дома маску (регулярно ее меняя), то детей и мужа не заражаю. Не ношу - вся семья вскоре заболевает.