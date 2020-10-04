Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко напомнил россиянам правила использования защитных масок, сообщает сайт радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, любая маска – лучше, чем ничего. Если говорить об обычной медицинской маске, то носить ее следует согласно инструкции: стерильную сторону прикладывать к лицу, а внешняя должна смотреть наружу. При этом цвет изделия значения не имеет, подчеркивает специалист.

Он также напомнил, что постоянно носить одну и ту же маску нельзя. Одноразовые нужно периодические менять на новые, а многоразовую – регулярно стирать. А вот респираторы обычным людям уже не столь необходимы, это средство защиты нужнее врачам.

В перерывах между ношением маски ее следует хранить в отдельном кармане или специальном мешочке. Не нужно вешать изделие на руку или класть в сумку ко всем остальным вещам: это не очень хорошо с точки зрения гигиены, предостерегает Бровко.

По последним данным, в России выявлено 1 204 502 заболевших коронавирусом и 21 251 летальный случай.