Ученые обнаружили новое серьезное проявление коронавируса у взрослых

Острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей при заболевании коронавирусом, обнаружен у взрослых. Об этом сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Ученые отмечают, что у взрослых пациентов, в возрасте от 21 до 50 лет, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A. Симптомами являются сильные боли в животе и аритмия. При этом воспаление появляется у пациентов, которые не имели острых респираторых заболеваний.

Специалисты CDC описали 16 случаев в США и Британии. 10 пациентов попали в реанимацию, двое из них погибли. Кроме того, синдром проявлялся на 14-37 сутки после обнаружения симптомов COVID-19.