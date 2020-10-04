Двое взрослых и ребенок пропали в алтайском лесу

В лесу в Первомайском районе Алтайского края пропали двое взрослых и ребенок. 3 октября около 19:00 их машина Nissan Teana застряла неподалеку от поселка Лесного, пишет паблик Barnaul 22.

По информации поискового отряда "Лиза Алерт", пропали 80-летний и 27-летний мужчины, а также восьмилетний мальчик.

Были одеты:

пожилой мужчина – в серую куртку, серые брюки, кепку, темные ботинки;

молодой – в желтую ветровку или пальто, спортивные синие штаны, синюю кофту, серые кроссовки;

ребенок – в ярко-синюю куртку, синие штаны, зеленые кроссовки, серую шапку.

"Лиза Алерт" объявила сбор добровольцев на поиск. Присоединиться к поисковым группам можно в поселке Лесном по адресу улица Центральная, 15. С собой нужно взять сменную одежду, обувь, фонари, репелленты, перекус и термосы с горячим питьем.

Как отмечают в организации, для поисков очень нужны машины повышенной проходимости и квадроциклы. Связаться с инфоргом "Лизы Алерт" можно по номеру +7-913-218-3681.