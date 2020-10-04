Десантника, который поджег дом в алтайском селе, взяли под стражу

Жителя Волчихи, который поджег дом и угнал пожарную машину, взяли под стражу, сообщили amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Против мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел: одно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, одно за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, а также два — за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь на 16 сентября в алтайском селе Волчиха местный житель поджег строящийся дом бизнесмена, избил приехавших на место возгорания пожарных, после чего угнал их служебную машину и поехал к другому дому предпринимателя.

В тот момент в доме находилась жена бизнесмена с двумя несовершеннолетними детьми. На пожарной машине сельчанин начал крушить палисадник. Чтобы спастись, женщина выпрыгнула из окна, босиком убежав к родственникам.

Также стало известно, что ранее мужчина служил в ВДВ и принимал участие в боевых действиях. Он женат и имеет троих детей, однако за пьяные похождения уже получал несколько судимостей.