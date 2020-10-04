Один из самых дорогих особняков Барнаула выставили на продажу на одном из популярных онлайн-сервисов. Недвижимость расположена в поселке Фирсово.

По словам автора объявления, дом построен по немецкому проекту и адаптирован под холодные зимы. Будущий владелец получит в дополнение к шикарному коттеджу русскую баню, турецкий хаммам, финскую сауну, а также бассейн.

Нынешний хозяин отмечает, что на участке есть озеро. В коттедже никто не жил, но посмотреть его может только покупатель "с серьезными намерениями".

За недвижимость площадью 880 квадратных метров и участок почти в 70 соток просят 85 миллионов рублей.