Один из самых дорогих особняков Барнаула выставили на продажу на одном из популярных онлайн-сервисов. Недвижимость расположена в поселке Фирсово.
По словам автора объявления, дом построен по немецкому проекту и адаптирован под холодные зимы. Будущий владелец получит в дополнение к шикарному коттеджу русскую баню, турецкий хаммам, финскую сауну, а также бассейн.
Нынешний хозяин отмечает, что на участке есть озеро. В коттедже никто не жил, но посмотреть его может только покупатель "с серьезными намерениями".
За недвижимость площадью 880 квадратных метров и участок почти в 70 соток просят 85 миллионов рублей.
Комментарии
а зачем столько бань?
"Желтый дом"
Купят Москвичи.
где фотки, ссылки? я человек очень серьезный, не развратник и имею самые серьезные намерения
4.10.2020 16:51
гость
где фотки, ссылки? я человек очень серьезный,
с каких пор моральный облик влияет на стоимость?
Хозяин присел или боты двинул ?
Хозяин присел или боты двинул ?
Коммуналку не потянул
Деньги наличные понадобились, пенсию ведь скоро отменят. А так положит их в банк и проценты капать будут. Откуда такое мнение о пенсии?
Обращаем внимание на Украину, где через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. За 5 лет, думаю, управятся, тянуть не будут, а там и мы, ну нам лет 10 даю до отмены пенсии.
В России принят закон (СК РФ Статья 87. "Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей", что за пенсионеров и нетрудоспособных финансово и материально отвечают родственники, вне зависимости от того, живут они вместе, или нет.
12 марта 2019 г. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о финансовом обеспечении граждан предпенсионного возраста их детьми и бывшими супругами. Эксперты высказывали мнение, что подобный законопроект является первым шагом к полной отмене пенсий.
Так, что копите денежки и откладывайте в банку...