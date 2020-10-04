Камчатгидромет назвал причину выброса морских животных на берег

Руководитель Камчатгидромета Вера Полякова рассказала, что морских животных выбросило на берег из-за шторма. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, с 28 по 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон. Из-за этого в прибрежных районах порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты", – предположила Полякова.

При этом она считает, что умерли животные не из-за этого. Если бы шторма не было, то животные стали бы разлагаться в толще воды.