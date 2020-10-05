Полуобнаженное тело девушки нашли под Заринском

В километре от Заринска нашли труп молодой девушки. На теле обнаружили следы насильственной смерти.

Тело нашли на правом берегу Чумыша, вниз по течению, пишет газета "Наш город Заринск".

Приметы: на вид около 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы до плеч рыжего цвета.

Была одета: нижнее белье голубого цвета с бежевыми вставками, куртка на металлической молнии темного цвета с темно-коричневым рисунком в виде пятен неправильной формы, жилетка без рукавов с капюшоном леопардового цвета, носки розового цвета. На шее – на капроновой нитке – металлический крест с изображением распятия на синем фоне, на безымянном пальце правой руки два кольца – из металла белого цвета с контурами в виде сердечка, серьги в виде кольца из металла темного цвета.

Тех, кто обладает информацией об убитой или обстоятельствах инцидента, просят сообщить в дежурную часть по тел. 8-385-95-43-2-43 или в отдел уголовного розыска 8-999-331-04-58.