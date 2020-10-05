"Динамо-Барнаул" выиграло в Ульяновске

Барнаульское "Динамо" в гостях обыграло ульяновскую "Волгу". Очередной матч первенства ПФЛ против одного из лидеров турнира состоялся накануне, 4 октября, и завершился победой алтайских футболистов со счетом 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте после точной передачи Михаила Осипова забил Иван Житников.

Для "Волги" это поражение стало первым в турнире. Тем не менее ульяновцы по-прежнему на четвертом месте в турнирной таблице. Барнаульцы сохранили за собой 6-ю строчку, но сравнялись по набранным очкам с "Волной" из Нижегородской области. При этом волжане располагаются на одно место выше по дополнительным показателям.

В следующем туре, 7 октября, "Динамо" вновь сыграет на выезде, как раз против "Волны".