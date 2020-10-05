Вячеслав Франк поздравил барнаульских педагогов с Днем учителя

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил педагогов краевой столицы с Днем учителя и отметил их успехи в работе с учениками. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии.

"Уважаемые педагоги города Барнаула! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили свою жизнь одному из самых важных и благородных дел – учительству. Профессия педагога никогда не была легкой, ведь она требует высокой квалификации, постоянного саморазвития, самоотдачи и ответственности. Как сложится дальнейшая судьба сегодняшних девчонок и мальчишек во многом зависит от вас, от того, какие уроки они усвоят в начале своего жизненного пути", – говорится в поздравлении.

Градоначальник добавил, что профессионализм и душевное тепло учителей помогают ребятам поверить в свои силы и максимально реализоваться.

"Лучшее подтверждение вашего педагогического мастерства – призовые места наших школьников на всероссийских олимпиадах, успешные результаты Единого государственного экзамена, профессиональные достижения в разных сферах выпускников прошлых лет", – сказал Франк.

Мэр Барнаула пожелал преподавателям здоровья, счастья, благополучия, удачных педагогических находок и способных учеников.

День учителя в России появился в СССР в 1965 году и первоначально отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября. Такую дату выбрали в связи с тем, что в том же году ЮНЕСКО учредило Всемирный день учителя 5 октября.