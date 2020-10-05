В Бийске собака искусала трехлетней девочке лицо, пока хозяева пса наслаждались спиртным

В одной из бийских квартир собака набросилась на ребенка, пока ее хозяева распивали алкоголь, сообщает "Бийское телевидение".
Инцидент произошел в одном из домов на Зеленом Клине. Трехлетняя девочка со старшим братом и дядей пришла в гости к знакомым, у которых была собака. Сначала животное заперли на балконе, однако потом запустили в комнату. Когда ребенок подошел к псу, чтобы с ним поиграть, тот набросился на девочку и укусил за лицо, разорвав щеку и верхнюю губу.
Увидев это, брат девочки с криками выбежал в подъезд. На помощь малышке пришли соседи, а вот хозяева квартиры не спешили ей помочь. По словам очевидцев, молодые люди выпивали и даже пытались воспрепятствовать тем, кто хотел оказать помощь малышке.
Комментарии
Жалко, собака постраадет....а по сути владельцев квартиры надо усыпить ((((( Песика жалко, стопудов усыпят, он откуда мог знать, что незнакомое ему существо в виде чужого ребенка побежит к нему играть,
а почему сразу наслаждались спиртным
и хватит водить своих детей по пьянкам!
засудить горе родителей в первую очередь
Усыпить собаку и владельцев!
Собакена усыплять, однозначно. Воспитанный пёс не должен на человека бросаться.
Усыпить всех участников данного происшествия и ноу проблем.
5.10.2020 10:25
krash
усыпляется любая собака, которая кинулась на человека. это вам любой кинолог скажет.
бедная в этой ситуации только девочка, потому что родители биомусор