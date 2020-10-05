В Бийске собака искусала трехлетней девочке лицо, пока хозяева пса наслаждались спиртным

В одной из бийских квартир собака набросилась на ребенка, пока ее хозяева распивали алкоголь, сообщает "Бийское телевидение".

Инцидент произошел в одном из домов на Зеленом Клине. Трехлетняя девочка со старшим братом и дядей пришла в гости к знакомым, у которых была собака. Сначала животное заперли на балконе, однако потом запустили в комнату. Когда ребенок подошел к псу, чтобы с ним поиграть, тот набросился на девочку и укусил за лицо, разорвав щеку и верхнюю губу.

Увидев это, брат девочки с криками выбежал в подъезд. На помощь малышке пришли соседи, а вот хозяева квартиры не спешили ей помочь. По словам очевидцев, молодые люди выпивали и даже пытались воспрепятствовать тем, кто хотел оказать помощь малышке.