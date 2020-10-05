Познер посоветовал COVID-диссидентам жить в вольере

Люди, которые не хотят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несут угрозу для окружающих, написал журналист и телеведущий Владимир Познер на своем сайте. Таким людям он посоветовал жить в вольере.
Познер отметил, что соблюдает все требования властей по санитарным нормам.
"Если власти приняли решение ввести режим самоизоляции – я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки – я ношу их. Людей, которые этого не делают, я рассматриваю как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро они отказываются выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это", – написал он.
Журналист добавил, что люди, отрицающие существование коронавируса, напомнили ему один американский анекдот, в котором фермер не верил в жирафа даже после того, как ему его показали в вольере. При этом отказ признавать существование жирафа никому вреда не приносит, чего не скажешь о COVID-диссидентах, подчеркнул Познер.
"Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", – отметил ведущий, добавив, что не намерен обсуждать этот вопрос.
По последним данным, в России насчитывается 1 215 001 заболевший коронавирусом и 21 358 смертей. В последние недели в стране отмечается прирост новых случаев COVID-19.
Комментарии
Катились бы вы товарищ Познер со своими советами куда подальше.
12:09 АБОРИГЕН
А Вы бы шли бы прямо в женскую передницу со своими комментариями
Клетка, вольер не предохранят от заражения других приходящих на них посмотреть. В институт их для опытов.))
Правильно говорит Познер, но дуракам закон не писан
5.10.2020 12:09
АБОРИГЕН
Прямо в точку сказали!
5.10.2020 12:22
- гость -
Следом за ним хочешь? Не возражаю.
5.10.2020 12:09
АБОРИГЕН
Полностью поддерживаю. Познер может только лизать языком кое что правительству!
5.10.2020 12:23
Печкин
Да опыты на вас уже ставят и дрессуре поддаетесь! Сказали маски надеть, вы и надели.
Что то про вирус показали и сказали и вы уже в панике... Правительство вами манипулирует как марионетками, а вы и рады!
провинциальные малообразованные недолюди. и работать, ни думать не способны.
5.10.2020 12:36
- гость -
+100500 Скажут в скафандрах ходить - наверняка найдутся те, кто реально купят и пойдут в них
Таракан сопливый
познер за рукопожатных пенсионеров со светлыми лицами из нью-йорка всех на десять раз заложит.
12:29 АБОРИГЕН
Только за вами, старичков пропускаем вперед...
Данный персонаж какой-то с «ДУШКОМ»
как достали уже с этим короновирусом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЕГО НЕТ! Люди- очнитесь!
5.10.2020 12:50
- гость -
Так ты определись, за кем ты, а то мечешься как курица без головы.
В данном случае Познер АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!
5.10.2020 13:20
- гость -
Это вам давно очнуться пора!
странно, что под новостью внизу сайта, новость про Томенко...как бы намекая......что не носил товарищ маску на праздник, выходя в люди, нарушал.....вот таких Познер и советует......