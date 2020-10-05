Познер посоветовал COVID-диссидентам жить в вольере

Люди, которые не хотят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несут угрозу для окружающих, написал журналист и телеведущий Владимир Познер на своем сайте. Таким людям он посоветовал жить в вольере.

Познер отметил, что соблюдает все требования властей по санитарным нормам.

"Если власти приняли решение ввести режим самоизоляции – я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки – я ношу их. Людей, которые этого не делают, я рассматриваю как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро они отказываются выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это", – написал он.

Журналист добавил, что люди, отрицающие существование коронавируса, напомнили ему один американский анекдот, в котором фермер не верил в жирафа даже после того, как ему его показали в вольере. При этом отказ признавать существование жирафа никому вреда не приносит, чего не скажешь о COVID-диссидентах, подчеркнул Познер.

"Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", – отметил ведущий, добавив, что не намерен обсуждать этот вопрос.

По последним данным, в России насчитывается 1 215 001 заболевший коронавирусом и 21 358 смертей. В последние недели в стране отмечается прирост новых случаев COVID-19.