Почти 1 тыс. новых ковидных коек ввели в Алтайском крае за неделю

За минувшую неделю в Алтайском крае ввели 852 новые ковидные койки, сообщил министр здравоохранения Виктор Попов на оперативном совещании в правительстве региона 5 октября.

"На утро сегодняшнего дня в крае 3020 коек. Неделю назад было 2168. Сегодня мы имеем люфт около 300 свободных коек. Оказание экстренной и неотложной помощи мы перенаправляем между учреждениями муниципалитетов. В планах есть дальнейшее увеличение коечного фонда", – рассказал министр.

Попов добавил, что с начала сентября в регионе фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди трудоспособного населения. При этом эпидемиологическая обстановка в столице края более напряженная, в связи с чем выросла нагрузка на службу скорой помощи.

Так, за прошедшие сутки поступило свыше 1700 обращений при нормативе 800, из-за чего на работу вывели дополнительных операторов. Кроме того, в медучреждения вышли более 400 студентов медуниверситета и чуть более 100 учащихся медколледжа.