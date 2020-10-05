Почти 1 тыс. новых ковидных коек ввели в Алтайском крае за неделю

За минувшую неделю в Алтайском крае ввели 852 новые ковидные койки, сообщил министр здравоохранения Виктор Попов на оперативном совещании в правительстве региона 5 октября.
"На утро сегодняшнего дня в крае 3020 коек. Неделю назад было 2168. Сегодня мы имеем люфт около 300 свободных коек. Оказание экстренной и неотложной помощи мы перенаправляем между учреждениями муниципалитетов. В планах есть дальнейшее увеличение коечного фонда", – рассказал министр.
Попов добавил, что с начала сентября в регионе фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди трудоспособного населения. При этом эпидемиологическая обстановка в столице края более напряженная, в связи с чем выросла нагрузка на службу скорой помощи.
Так, за прошедшие сутки поступило свыше 1700 обращений при нормативе 800, из-за чего на работу вывели дополнительных операторов. Кроме того, в медучреждения вышли более 400 студентов медуниверситета и чуть более 100 учащихся медколледжа.
Комментарии
А как увеличение количества операторов скорой помощи поможет сократить очередь на её оказание?
красивые койки на фото))
что, на матрасах в коридорах ковидных госпиталей уже не лежит народ?
ну и хорошо
Итого 400 студентов заняты лечением, работают бесплатно. А где врачи? О каком качетве мед услуг можно говорить?
Вопрос Администрации края: зачем вводить столько коек, если по вашей же статистике в крае было обнаружено (округленно) 14500 инфицированных, из них 13000 выздоровело, 500 умерло. Итого болеет 1000.
Койки любой завхоз садика может притащить, а вот персонал который будет лечить где? Если министр считает что добавить койку и отчитаться в решении вопроса....ну тогда вопросов нет.
То,что "ввели" за неделю-за неделю же и забили.