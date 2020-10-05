Жители Барнаула в эти минуты наблюдают первый в сезоне снег. Осадки выпали в центре города, а также на Горе.

Как уже сообщал amic.ru, в предгорных районах Алтайского края первый снег прошел на минувшей неделе. В Барнауле синоптики осадки обещали как раз в период с 5 по 8 октября.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, постоянный снежный покров образуется, когда среднесуточная температура воздуха перейдет через 0 градусов к отрицательным значениям. Обычно это происходит в последние дни октября или в начале ноября.

Бывают и исключения. Так, в 2013 году снег лег только в декабре.