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В США рассказали о захватывающем Россию "ядовитом пришельце"

, ИА "Амител"
С каждым годом это растение увеличивает площадь захваченных территорий на 10%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Растение борщевик активно распространяется на все большем количестве российских территорий, сообщает The New York Times. Журналисты американского издания даже назвали его "ядовитым пришельцем", который вытесняет другие луговые травы.

Авторы материала подчеркивают, что сок сорняка опасен, поскольку вызывает ожоги и слепоту. Без костюма химзащиты пройти через его заросли невозможно. Как указывает газета, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на 10%.

Журналисты напомнили, что выращивать борщевик начали в СССР после Великой Отечественной войны для прокорма скота. К 1980-м годам исследования показали, что питавшиеся этим растением коровы давали невкусное молоко. Однако к этому моменту контролировать распространение борщевика было невозможно, поскольку он стремительно распространился в дикой природе.

В последние годы борщевик действительно стал проблемой во многих регионах России. В 2015 году его официально лишили статуса сельскохозяйственной культуры и признали сорняком.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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