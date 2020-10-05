В США рассказали о захватывающем Россию "ядовитом пришельце"

Растение борщевик активно распространяется на все большем количестве российских территорий, сообщает The New York Times. Журналисты американского издания даже назвали его "ядовитым пришельцем", который вытесняет другие луговые травы.

Авторы материала подчеркивают, что сок сорняка опасен, поскольку вызывает ожоги и слепоту. Без костюма химзащиты пройти через его заросли невозможно. Как указывает газета, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на 10%.

Журналисты напомнили, что выращивать борщевик начали в СССР после Великой Отечественной войны для прокорма скота. К 1980-м годам исследования показали, что питавшиеся этим растением коровы давали невкусное молоко. Однако к этому моменту контролировать распространение борщевика было невозможно, поскольку он стремительно распространился в дикой природе.

В последние годы борщевик действительно стал проблемой во многих регионах России. В 2015 году его официально лишили статуса сельскохозяйственной культуры и признали сорняком.